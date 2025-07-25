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Очільниці львівських РДА отримали підозри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Очільниці львівських РДА отримали підозри
За словами правоохоронців, посадовці незаконно заволоділи 1,7 млн грн
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Підозри отримали очільниця Франківської та Галицької районних адміністрацій

Служба безпеки та Нацполіція викрили керівниць двох районних адміністрацій Львова на розтраті бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків ворожого удару по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ та Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозру отримали очільниця Франківської районної адміністрації Галина Шарко та Галина Гладяк – Галицької районної адміністрації. Крім того, підозру отримав директор підрядного комунального підприємства Львівської міськради.

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Директору комунального підприємства прокурори повідомили про підозру у заволодінні чужим майном
Директору комунального підприємства прокурори повідомили про підозру у заволодінні чужим майном
фото: Служба безпеки

Як зазначається, у липні 2023 року РФ здійснила масовану ракетну атаку по Львову, внаслідок якої були пошкоджені житлові будинки на одній з вулиць міста. Для ліквідації наслідків обстрілу міська рада виділила кошти з бюджету.

«Утім, директор комунального підприємства безпідставно завищив вартість матеріалів, використаних під час аварійно-відновлювальних робіт. Посадовці двох райадміністрацій погодили підроблену документацію, що дало можливість перерахувати підряднику бюджетні кошти за завищеними цінами», – йдеться в заяві.

Згідно з висновками експертиз учасники схеми незаконно заволоділи коштами територіальної громади на суму понад 1,7 млн грн.

Наразі фігурантам оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • посадовцям райадміністрацій за ч. 1, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • директору комунального підприємства за ч. 4 ст. 191 (розтрата чужого майна, вчинена у великих розмірах).

Нагадаємо, низка українських ЗМІ, поширили інформацію про проведення обшуків в адміністративних будівлях Львівської міської ради посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах. Мер Львова Андрій Садовий спростовував цю інформацію.

До слова, Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн.

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Теги: Львів підозра СБУ

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Кримінал

Очільниці львівських РДА отримали підозри
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