Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розкрадання грошей, зібраних на модульні будинки у Мощуні: підрядник отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Розкрадання грошей, зібраних на модульні будинки у Мощуні: підрядник отримав підозру
Документально роботи з облаштування будинків завершено у 2022 році
фото: Національна поліція України/Facebook

41-річному підприємцю про підозру у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень

Київська поліція викрила масштабну схему розкрадання благодійних коштів, призначених для облаштування модульних будинків для українців, що втратили житло. Директору приватної фірми повідомлено про підозру у заволодінні близько півмільйона гривень під час виконання робіт у селі Мощун на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на поліцію Києва.

За даними слідства, у жовтні 2022 року директор приватної фірми уклав договір підряду з благодійною організацією щодо облаштування тимчасових житлових споруд для мешканців, які втратили житло під час наступу росіян у селі Мощун. Згідно з домовленостями, компанія зобов’язувалася виконати будівельні роботи, зокрема облаштування фундаментів, водопроводу та септиків, за що отримала від фонду понад 1,1 млн грн.

Як повідомили у поліції Києва, на кінець 2022 року ці роботи документально завершено, втім, як з’ясувалось, значна частина з них так і не була виконана в повному обсязі, про що свідчать висновки експертиз.

Реальна вартість фактично наданих послуг становила 650 тис. грн, а щоб приховати залишок благодійних коштів, що становить близько півмільйона гривень, підозрюваний переказав їх на власний банківський рахунок під виглядом поворотної фінансової допомоги.

41-річному підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень
41-річному підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили 41-річному підприємцю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. За заволодіння чужим майном, службове підроблення, а також відмивання майна йому загрожує до восьми років тюрми. Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

До слова, директор та працівники двох підприємств, які закопували в ґрунт на Київщині токсичні відходи, постануть перед судом. Загалом, за даними правоохоронців, внаслідок злочинних дій порушників забруднено понад 7 тис. кв.м. землі, а збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 9,5 млн грн

Теги: гроші Київщина житло поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen
Жахлива ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
30 червня, 14:58
У відділку Максим Коцюбинський провів кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання
У Києві поліція кілька годин утримувала журналіста, який вів фотозйомку: деталі інциденту
3 липня, 11:58
Пожежа на Київщині після нічної атаки
На Київщині зайнялась масштабна пожежа внаслідок нічної атаки РФ
9 липня, 05:23
Ухвалений законопроєкт передбачає, що українці отримають ефективні інструменти для отримання житла від держави
Початок масштабної житлової реформи. Рада підтримала законопроєкт
16 липня, 12:03
Від отриманих травм потерпілий помер на місці події
На Київщині потяг збив чоловіка
19 липня, 14:26
Дерев’яна тимчасова переправа, яку звели буквально за місяць замість аварійного мосту
На Київщині закрито проїзд аварійним мостом у Лебедівці
15 липня, 14:58
Поліцейські вивезли касетний боєприпас у паркову зону і провели контрольований підрив
Вибух у Шевченківському районі: поліція провела контрольований підрив небезпечного снаряда
18 липня, 16:51
Дії депутатки кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення
Справа на 300 тис. грн: депутатці Київради вручено підозру у шахрайстві
25 липня, 08:41
37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку
На Київщині п’яний водій на Volkswagen збив жінку та втік з місця ДТП
25 липня, 15:37

Новини

Розкрадання грошей, зібраних на модульні будинки у Мощуні: підрядник отримав підозру
Розкрадання грошей, зібраних на модульні будинки у Мощуні: підрядник отримав підозру
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін
Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)
У Києві тривога тривала вісім хвилин
У Києві тривога тривала вісім хвилин
У Києві затримано шістьох посадовців, підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг
У Києві затримано шістьох посадовців, підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
16K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
7788
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4447
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2431
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua