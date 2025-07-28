Розкрадання грошей, зібраних на модульні будинки у Мощуні: підрядник отримав підозру

41-річному підприємцю про підозру у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень

Київська поліція викрила масштабну схему розкрадання благодійних коштів, призначених для облаштування модульних будинків для українців, що втратили житло. Директору приватної фірми повідомлено про підозру у заволодінні близько півмільйона гривень під час виконання робіт у селі Мощун на Київщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на поліцію Києва.

За даними слідства, у жовтні 2022 року директор приватної фірми уклав договір підряду з благодійною організацією щодо облаштування тимчасових житлових споруд для мешканців, які втратили житло під час наступу росіян у селі Мощун. Згідно з домовленостями, компанія зобов’язувалася виконати будівельні роботи, зокрема облаштування фундаментів, водопроводу та септиків, за що отримала від фонду понад 1,1 млн грн.

Як повідомили у поліції Києва, на кінець 2022 року ці роботи документально завершено, втім, як з’ясувалось, значна частина з них так і не була виконана в повному обсязі, про що свідчать висновки експертиз.

Реальна вартість фактично наданих послуг становила 650 тис. грн, а щоб приховати залишок благодійних коштів, що становить близько півмільйона гривень, підозрюваний переказав їх на власний банківський рахунок під виглядом поворотної фінансової допомоги.

41-річному підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні одразу кількох кримінальних правопорушень фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили 41-річному підприємцю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. За заволодіння чужим майном, службове підроблення, а також відмивання майна йому загрожує до восьми років тюрми. Правоохоронці скерували до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

До слова, директор та працівники двох підприємств, які закопували в ґрунт на Київщині токсичні відходи, постануть перед судом. Загалом, за даними правоохоронців, внаслідок злочинних дій порушників забруднено понад 7 тис. кв.м. землі, а збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 9,5 млн грн