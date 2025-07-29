Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»
Директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що стосується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах
фото: Національна поліція України/Facebook

У межах цього ж кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру колишній посадовиці «Київпастрансу»

Директору товариства, яке постачало електроенергію комунальному підприємству «Київпастранс», повідомлено про підозру у заволодінні понад 11,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі Подільського управління поліції, під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, викрили протиправну схему привласнення коштів комунального підприємства. За даними слідства, між «Київпастрансом» та фірмою-переможцем тендеру було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом – додаткові угоди, що дозволяли коригувати оплату відповідно до коливань тарифів.

Однак, зазначають правоохоронці, коли ціни на електроенергію знизилися, постачальник не повідомив про це «Київпастранс» і продовжував виставляти рахунки за завищеними тарифами. Як показали результати експертиз, унаслідок таких дій комунальне підприємство переплатило понад 11,5 млн грн бюджетних коштів.

Директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що стосується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. До суду вже направлено клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що у межах цього ж кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру колишній посадовиці «Київпастрансу» за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). За даними слідства, вона допустила недбалість, не проконтролювавши коригування вартості постачання.

Нагадаємо, у Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор»

Раніше Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

До слова, працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту

Теги: Київ корупція в Україні держзакупівлі тендер поліція Київпастранс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі лікарні не можуть використовувати придбані за бюджетні кошти томографи через відсутність дозволів або приміщень
Українські лікарні отримали томографи на 2,3 млрд. грн, але чверть обладнання простоює
30 червня, 13:03
Рятувальники приборкували пожежі у Київській області
Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч
4 липня, 06:01
Від сильного удару мотоцикл відкинуло на відбійник
На Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП за участі 21-річного мотоцикліста
7 липня, 09:03
Пляжний сезон у Києві офіційно не відкрито
Безпечні пляжі Києва та області: де можна купатися без ризику для здоров'я
7 липня, 10:01
Головні новини ночі проти 14 липня
Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч
14 липня, 05:13
25-річний кермувальник ВАЗ, рухаючись по Олександрійському бульвару, допустив наїзд на малолітню дитину
У Білій Церкві водій на легковику збив дитину на пішохідному переході
17 липня, 08:17
Перед входом у дитсадочок утворилася величезна вирва
Атака на Київ: у Дарницькому районі пошкоджено дитсадок, супермаркет та склади (фото)
21 липня, 13:23
За вкрадені кошти можна було купити понад 600 сучасних безпілотників для фронту
Шахрайку, яка привласнила 50 млн грн донатів на ЗСУ, екстрадували з ОАЕ в Україну
23 липня, 12:07
СБУ викрила агента ФСБ в «Укртелекомі» 
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
Сьогодні, 08:54

Новини

Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»
Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»
У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
У Києві школярі видерлися на будівельний кран: реакція правоохоронців
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи в одному з районів Києва
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина
Ірпінська міськрада достроково припинила повноваження мера Маркушина
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
Посадовець «Укртелекому», який працював на ФСБ, проведе 15 років у в'язниці
Рух вулицею Будіндустрії у Києві обмежено (схема)
Рух вулицею Будіндустрії у Києві обмежено (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
20K
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
8607
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
8252
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
5380
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua