Підозру у привласненні 11,5 млн грн отримав постачальник електроенергії для «Київпастрансу»

Директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що стосується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах

У межах цього ж кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру колишній посадовиці «Київпастрансу»

Директору товариства, яке постачало електроенергію комунальному підприємству «Київпастранс», повідомлено про підозру у заволодінні понад 11,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі Подільського управління поліції, під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, викрили протиправну схему привласнення коштів комунального підприємства. За даними слідства, між «Київпастрансом» та фірмою-переможцем тендеру було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом – додаткові угоди, що дозволяли коригувати оплату відповідно до коливань тарифів.

Однак, зазначають правоохоронці, коли ціни на електроенергію знизилися, постачальник не повідомив про це «Київпастранс» і продовжував виставляти рахунки за завищеними тарифами. Як показали результати експертиз, унаслідок таких дій комунальне підприємство переплатило понад 11,5 млн грн бюджетних коштів.

Директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що стосується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. До суду вже направлено клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що у межах цього ж кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру колишній посадовиці «Київпастрансу» за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). За даними слідства, вона допустила недбалість, не проконтролювавши коригування вартості постачання.

Нагадаємо, у Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор»

Раніше Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

До слова, працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту