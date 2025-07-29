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У Києві затримано керівництво та лікарів медзакладу, які оформлювали інвалідність ухилянтам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затримано керівництво та лікарів медзакладу, які оформлювали інвалідність ухилянтам
За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації
фото: Офіс генерального прокурора

Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань затримано керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень – психіатричного та приймального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Затримано керівництво та лікарів столичного медзакладу, які за гроші «оформлювали» інвалідність військовозобов’язаним
Затримано керівництво та лікарів столичного медзакладу, які за гроші «оформлювали» інвалідність військовозобов’язаним
фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

Повідомляється, що схема включала фальсифікацію документів щодо нібито проходження стаціонарного лікування, підготовку медичних висновків та подальше рішення комісії МСЕК про встановлення другої групи інвалідності.

Затримання відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди
Затримання відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди
фото: Офіс Генерального прокурора

«Затримання в порядку ст. 208 КПК України відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди в розмірі $5 тис. за «оформлення» інвалідності. Загальна задокументована сума отриманих хабарів – $11 тис. та 4 196 грн», – повідомили у відомстві.

Посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним
Посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним
фото: Офіс Генерального прокурора

Наразі проводяться обшуки, вилучення документації, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності, а також громадяни, які незаконно скористалися такими «послугами». Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Нагадаємо, правоохоронці Офісу генерального прокурора викрили начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування. Його підозрюють у вимаганні грошей у військовозобовʼязаного. За даними слідства, посадовець вимагав і отримав від громадянина $3,5 тис. За ці гроші підозрюваний обіцяв зняти чоловіка з розшуку у Солом'янському ТЦК та СП. Фігуранта було затримано під час одержання неправомірної вигоди.

До слова, Україна щомісяця мобілізує близько 30 тис. особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.

Теги: гроші прокурор розслідування кордон Київ ухилянти корупція в Україні

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