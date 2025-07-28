У Києві затримано шістьох посадовців, підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг

Підозрювані привласнили майже 1 млн грн під час протиаварійних робіт на мосту Метро через річку Дніпро

У Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, причетних до масштабних схем із привласнення коштів міського бюджету. Серед них – керівники комунальних підприємств, що відповідають за ремонт і утримання автомобільних шляхів у Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Деснянському районах столиці, виконавець робіт КП ШЕУ Дарницького району, а також заступниця начальника відділу КК «Київавтодор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Поліції Києва.

За версією слідства, підозрювані привласнили майже 1 млн грн під час протиаварійних робіт на мосту Метро через річку Дніпро. Закупівлі піску здійснювалися у підконтрольних фірм за завищеною втричі ціною – 700 грн за тонну замість ринкових 200 грн. Надлишкові кошти переводили в готівку й розподіляли між учасниками схеми.

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У Києві Нацполіція затримала шістьох посадовців, які фігурують у схемах з розкрадання понад 2,5 млн грн бюджетних коштів фото: Національна поліція України

Ще 1,6 млн грн було викрадено під час ремонту вулиці Кирилівської. Посадовці залучали до робіт працівників різних комунальних підприємств, оформлюючи їх нібито на кількох об’єктах одночасно, що дозволяло «накручувати» видатки. «На папері» ці працівники одночасно перебували у двох місцях: на залученому об’єкті та за основним місцем роботи.

Повідомляється, що слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, Солом’янський суд Києва взяв під варту колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, підозрюваного в розкраданні коштів міської програми «Турбота. Назустріч киянам» з правом внести заставу 30 млн грн. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році. Прокуратура не вказує ім'я підозрюваного, але за даними УНН, йдеться про Руслана Світлого, який був призначений на посаду директора департаменту соціальної політики КМДА у 2019 році.

До слова, працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту.