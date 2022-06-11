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    Кримінал

    Мародерила разом з загарбниками: поліція викрила жительку Ірпеня

    Правоохоронці викрили ще одну колаборантку з Київщини - Мародерила разом з загарбниками: поліція викрила жительку Ірпеня
    Правоохоронці викрили ще одну колаборантку з Київщини
    фото з відкритих джерел

    Жінка «наводила» окупантів на помешкання заможних родин

    Національна поліція викрила жительку Ірпеня, яка разом із окупантами займалася мародерством. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішній справ.

    «Жителька Ірпеня «наводила» окупантів на помешкання заможних родин та разом із ними розграбовувала їх будинки. Під час обшуку у неї вилучено речі, що свідчили про її прихильність «рускому міру» та викрадене майно містян», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в ході обшуку вдома у 45-річної жінки слідчі вилучили ворожу символіку, а також викрадені речі – побутову та комп’ютерну техніку, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь та парфуми.

    «Після проведення необхідних заходів діям жінки буде надана остаточна правова кваліфікація, у тому числі вона нестиме відповідальність за колабораційну діяльність та зберігання забороненої символіки», – додали в МВС.

    Раніше повідомлялося, що у Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох колаборанток, які роками підтримували Росію. Жінки поскаржились в поліцію на бійку з сусідами, яка відбулася через їх проросійські погляди.

    Нагадаємо, що Нацполіція розслідує майже 500 справ про колабораціонізм. Найбільше випадків колабораціонізму в Україні зафіксовано у Луганській області та Київській області.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна поліція колабораціонізм окупація #stoprussia
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    Мародерила разом з загарбниками: поліція викрила жительку Ірпеня