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  4. На Харківщині два заступники мера отримали підозру у держзраді
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    Кримінал

    На Харківщині два заступники мера отримали підозру у держзраді

    Росіяни окупували Вовчанськ - На Харківщині два заступники мера отримали підозру у держзраді
    Росіяни окупували Вовчанськ
    фото з відкритих джерел

    Посадовці перейшли на бік ворога

    У тимчасово окупованому м. Вовчанськ на Харківщині два заступники міського голови добровільно перейшли на бік ворога. На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації». Про це повідомляє Харківська міська прокуратура.

    Перша заступниця надавала російським окупантам списки учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян.

    Крім того, обидва заступники забезпечували російських військових харчуванням, вирішували питання щодо їх поселення та добровільно надавали технічні засоби для будівництва окупантами фортифікаційних споруд.

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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    На Харківщині два заступники мера отримали підозру у держзраді
    На Харківщині два заступники мера отримали підозру у держзраді
    фото: Харківська міська прокуратура

    Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

    Нагадаємо, раніше меру Вовчанська було повідомлено про підозру у державній зраді.

    Також на Харківщині поліцейський здавав окупантам місцевих, які мали зброю.

    Крім того, мер Святогірська отримав підозру у держзраді.

    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині два заступники мера отримали підозру у держзраді