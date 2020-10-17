На Кіровоградщині шахрай вкрав у хворої дитини 140 тисяч гривень на лікування. Дитина померла



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Вирішується питання щодо оголошення підозри обрання запобіжного заходу фігуранту

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі

Кіберполіція викрила чоловіка, який обманним шляхом викрав з картки жінки 140 тис. грн, які та збирала для лікування доньки. У результаті дитина померла, вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику. Про це повідомляє пресслужба поліції Кіровоградської області.

«Кіберполіція викрила зловмисника у привласненні майже 140 тисяч гривень, зібраних на лікування дитини... З рахунку жінки він переказав усі гроші, зібрані на лікування доньки. Через нестачу грошей, хвора – померла», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 32-річний чоловік заволодів грошима з банківської картки громадянки, яка збирала гроші на лікування доньки.

Зловмисник зателефонував потерпілій, представився помічником високопосадовця, керівника благодійної організацій та запропонував допомогу. Фігурант попросив жінку надати номери телефонів її родичів, аби він міг переконатися, що родина дійсно потребує допомоги. Він заблокував номер потерпілої, з подальшим перевипуском сім-картки.

«Таким чином він отримав доступ і до її інтернет-банкінгу, а далі – перевів на свою картку гроші, зібрані на лікування... За попередніми підрахунками, збитки сягають майже 140 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення підозри обрання запобіжного заходу фігуранту.

Нагадаємо, 9 жовтня, правоохоронці затримали шахраїв, які вкрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Аферисти повідомляли людям неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками.