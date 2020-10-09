На Вінниччині шахраї вкрали з банківських карток понад мільйон гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювані «працювали» на території декількох областей

Аферисти повідомляли людям неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками

Правоохоронці затримали шахраїв, які вкрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Відзначається, що зловмисники дзвонили людям і представлялися співробітниками банку. Шахраї повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про вчинення несанкціонованих операцій з їх банківськими платіжними картками та просили назвати всі персональні дані. Отримавши доступ до банківських рахунків, шахраї привласнювали чужі гроші.

Повідомляється, що підозрювані «працювали» на території декількох областей. До складу злочинної групи входило п'ятеро осіб, троє з яких зараз відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Коло ошуканих осіб встановлюється.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних, а також у приміщенні однієї з виправних колоній Вінницької області, де відбувають покарання зловмисники, поліцейські вилучили банківські карти, мобільні телефони, SIM-карти і грошові кошти. Крім того, копи знайшли і вилучили наркотики і пристрої для їх вживання.

Фігурантам справи оголосили про підозру у вчиненні правопорушення за статтею «шахрайство». Їм загрожує до восьми років в'язниці.