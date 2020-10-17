  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Якщо в Зеленського є зайві гроші, нехай спрямує їх на боротьбу з коронавірусом, – Геращенко

    • Розсилка
    <p>&laquo;Питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує, &ndash; це верх маніпуляції&raquo; &ndash; Геращенко</p> - Якщо в Зеленського є зайві гроші, нехай спрямує їх на боротьбу з коронавірусом, – Геращенко

    «Питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує, – це верх маніпуляції» – Геращенко

    «Масове опитування біля дільниць в умовах епідемії створить ризики для здоров’я українців» – депутатка

    У ситуації, яка склалася сьогодні, варто було б спрямовувати кошти на боротьбу із коронавірусом, а не на забаганки Зеленського. Таку думку висловила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу на одному з телеканалів, передає пресслужба політсили.

    «Якщо в президента є зайві гроші, або в «Слуг народу» – спрямуйте їх на боротьбу з COVID-19. Петро Порошенко за час пандемії 100 млн грн передав, щоб закупити 167 тис. захисних костюмів. І 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують і говорять про наступне. Якщо в Зеленського є зайві дві копійки, нехай забезпечить масками», – сказала вона.

    І додала: «У тому числі членів ТВК, які підуть на дільниці, будуть сидіти там кілька днів, рахувати нові складні бюлетені. Якщо у «Слуги народу» є зайві кошти, треба їх спрямувати на забезпечення антисептиками та масками».

    Геращенко зауважила, що питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує – це верх маніпуляції.

    «Будь-яке незаконне фінансування опитування – це вже корупція. Безумовно, президент має право радитися з народом. Для цього треба спілкуватися з народом, а не ховатися за дверима в Конча-Заспі, за кортежами», – зазначила політикиня.

    «73% українців дали Зеленському велику владу і найняли його як слугу, щоб він виконував свої зобов’язання. У нього є право законодавчої ініціативи, і якщо він хоче пожиттєве за корупцію – в нього є відповідний апарат. Він має законопроєкт, в нього є монобільшість, яка прийме законопроєкт про корупцію. Якщо він буде правильним, ми проголосуємо», – підкреслила Геращенко.

    І продовжила: «Так само і щодо законопроєкту про вільні економічні зони. Якщо президент хоче такий законопроєкт, то нехай зареєструє його в парламенті. Всі мільйони українців, які проголосували за Зеленського – ви дали йому довіру, посаду, Банкову, Конча-Заспу, кортеж, а він не в змозі написати законопроєкт? Якщо не знаєш, що робити, не треба було йти в президенти».

    Геращенко вказала, що масове опитування біля дільниць в умовах коронавірусної епідемії – створить додаткові ризики для здоров’я українців.

    «Президент може питати, але мова йде про місцеві вибори, які стосуються тарифів, інфраструктури, питань міст і містечок. Не треба все це розбавляти питаннями, які не мають стосунку до цього. Якщо хочете провести опитування, то запустіть його по системі «Дія» і хоч щодня їх проводьте. Це державна інституція, а не інтерв’юери будуть проводити опитування в умовах коронавірусу, коли у «червоній» зоні половина міст», – резюмувала вона.

    Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

    Петро Порошенко Європейська солідарність вибори Ірина Геращенко гроші фінансування Володимир Зеленський корупція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies