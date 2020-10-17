Якщо в Зеленського є зайві гроші, нехай спрямує їх на боротьбу з коронавірусом, – Геращенко



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«Питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує, – це верх маніпуляції» – Геращенко

«Масове опитування біля дільниць в умовах епідемії створить ризики для здоров’я українців» – депутатка

У ситуації, яка склалася сьогодні, варто було б спрямовувати кошти на боротьбу із коронавірусом, а не на забаганки Зеленського. Таку думку висловила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу на одному з телеканалів, передає пресслужба політсили.

«Якщо в президента є зайві гроші, або в «Слуг народу» – спрямуйте їх на боротьбу з COVID-19. Петро Порошенко за час пандемії 100 млн грн передав, щоб закупити 167 тис. захисних костюмів. І 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують і говорять про наступне. Якщо в Зеленського є зайві дві копійки, нехай забезпечить масками», – сказала вона.

І додала: «У тому числі членів ТВК, які підуть на дільниці, будуть сидіти там кілька днів, рахувати нові складні бюлетені. Якщо у «Слуги народу» є зайві кошти, треба їх спрямувати на забезпечення антисептиками та масками».

Геращенко зауважила, що питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує – це верх маніпуляції.

«Будь-яке незаконне фінансування опитування – це вже корупція. Безумовно, президент має право радитися з народом. Для цього треба спілкуватися з народом, а не ховатися за дверима в Конча-Заспі, за кортежами», – зазначила політикиня.

«73% українців дали Зеленському велику владу і найняли його як слугу, щоб він виконував свої зобов’язання. У нього є право законодавчої ініціативи, і якщо він хоче пожиттєве за корупцію – в нього є відповідний апарат. Він має законопроєкт, в нього є монобільшість, яка прийме законопроєкт про корупцію. Якщо він буде правильним, ми проголосуємо», – підкреслила Геращенко.

І продовжила: «Так само і щодо законопроєкту про вільні економічні зони. Якщо президент хоче такий законопроєкт, то нехай зареєструє його в парламенті. Всі мільйони українців, які проголосували за Зеленського – ви дали йому довіру, посаду, Банкову, Конча-Заспу, кортеж, а він не в змозі написати законопроєкт? Якщо не знаєш, що робити, не треба було йти в президенти».

Геращенко вказала, що масове опитування біля дільниць в умовах коронавірусної епідемії – створить додаткові ризики для здоров’я українців.

«Президент може питати, але мова йде про місцеві вибори, які стосуються тарифів, інфраструктури, питань міст і містечок. Не треба все це розбавляти питаннями, які не мають стосунку до цього. Якщо хочете провести опитування, то запустіть його по системі «Дія» і хоч щодня їх проводьте. Це державна інституція, а не інтерв’юери будуть проводити опитування в умовах коронавірусу, коли у «червоній» зоні половина міст», – резюмувала вона.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.