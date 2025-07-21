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На Львівщині п’яний водій втопив авто: пасажир загинув

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Львівщині п’яний водій втопив авто: пасажир загинув
Водій не впорався з керуванням автомобілем BMW X5 та з’їхав у водойму «Ясниський кар’єр»
фото: Національна поліція України

27-річний водій BMW керував авто п'яним

На Львівщині затримано водія, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив смертельну ДТП. Його пасажир не зміг вибратись з салону авто, що з’їхав у водойму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 липня близько сьомої години ранку у селі Ясниська, Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 27-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням автомобілем BMW X5 та з’їхав у водойму «Ясниський кар’єр».

На Львівщині п’яний водій втопив авто: пасажир загинув фото 1

«Водію та двом його пасажирам віком 26 та 32 роки вдалось вибратися з транспортного засобу та виплисти на берег, а третій пасажир – 40-річний мешканець Стрийського району, залишився в автомобілі та втопився. Його тіло в подальшому дістали рятувальники», – йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили що водій BMW керував транспортним засобом п’яним. Він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

До слова, 20 липня поблизу села Дибще на Тернопільщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. «Зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Унаслідок аварії загинули троє людей. Ще одну людину – неповнолітнього 2010 року народження – у критичному стані госпіталізували», – йдеться в повідомленні ДСНС.

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Теги: Львівщина ДТП Національна поліція України

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