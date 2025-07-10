Поблизу Львова на автівку впало дерево: є постраждалі (фото)

Неповнолітню пасажирку автомобіля, на яке впало дерево, доставлено до лікарні

Сьогодні на автодорозі Львів-Винники на BMW впало дерево. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

«Неповнолітню пасажирку автомобіля доставлено до лікарні – її оглядають медики. На місці працювали слідчі Львівського районного управління поліції №1, патрульні поліцейські та рятувальники», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що на автомобіль BMW, яким керував 19-річний львів’янин, під час руху впало дерево. При цьому тілесні ушкодження отримала пасажирка авто – також мешканка Львова віком 17 років. Дівчину доставлено до лікарні, зараз медики уточнюють її діагноз.

Транспортний засіб пошкоджений.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів – йдеться про нежитлові зони. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

У зв’язку із значними опадами на території області вночі 10 липня також відбувся вихід з русла річки Щирка. Внаслідок цього в селах Скнилів, Зубра, Сокільники було підтоплено вулиці, автомобілі та житлові будинки, а також частину автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі».