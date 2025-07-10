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Негода на заході та фонд для відбудови України: головне за 10 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Негода на заході та фонд для відбудови України: головне за 10 липня
Рівень води у Львові місцями досягає майже 3 м
фото з соцмереж

Сильні дощі наробили лиха одразу у кількох західних областях

Старт дводенної Конференції з питань відновлення України, створення фонду для відбудови України, на Київщині мікроавтобус без водія вбив дитину, у кількох областях України масштабні підтоплення, а «Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу. «Главком» склав добірку новин 10 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Конференції з питань відновлення України

Сьогодні у Римі розпочалася Конференція з питань відновлення України. Вона триватиме два дні. У заході візьмуть участь представники понад 90 країн, зокрема 80 глав держав і урядів, особисто, або віртуально.

Конференція зосередиться на чотирьох основних тематичних вимірах:

  • підприємницькому – як залучати приватний сектор для відбудови й економічного зростання;
  • людському – питання людського капіталу та соціальних заходів;
  • місцевому й регіональному – фокус на відновлення громад і регіонів;
  • євроінтеграційному.

Основними темами конференції стануть макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, «зелена» відбудова, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, довкілля, наука, технології та інновації, а також питання інвалідності.

Фонд для відбудови України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Вона зазначила, що це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Негода на заході України

Сильні дощі наробили лиха одразу у кількох західних областях. Сильна злива призвела до того, що підвальні приміщення двох житлових будинків опинилися у водяній пастці. Рятувальники працюють на місцях та допомагають господарям позбутися води та врятувати майно.

У Львові вода у деяких місцях сягнула майже трьох метрів – йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів.

Через сильну зливу підтопило кілька вулиць і у Луцьку.

Масове скорочення персоналу в «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» оголосила про масове скорочення персоналу. Компанія планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу. Причина: за підсумками минулого року отримала 2,7 млрд грн чистого збитку. 

Мікроавтобус без водія задавив хлопчика

У селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка біля житлового комплексу «Щасливий» сталася дорожньо-транспортна подія. автомобіль Renault Master, який був залишений водієм на узбіччі, самовільно почав рух та здійснив наїзд на дитину.

За даними правоохоронців, дев'ятирічний хлопчик не вижив після отриманих травм.

До слова, триває 1233-й день повномасштабної війни.

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Теги: негода ДТП Львів Укрзалізниця

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