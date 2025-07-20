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На Рівненщині зіткнулися Volkswagen і Audi: загинуло троє людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Рівненщині зіткнулися Volkswagen і Audi: загинуло троє людей
Внаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля Volkswagen
фото: Нацполіція

Водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Audi

Сьогодні, 20 липня, близько 8:30 на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Антонівка на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем Audi.

На Рівненщині зіткнулися Volkswagen і Audi: загинуло троє людей фото 1
На Рівненщині зіткнулися Volkswagen і Audi: загинуло троє людей фото 2

Внаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля Volkswagen: їх тіла деблокували рятувальники. Водія іншого авто госпіталізували.

На Рівненщині зіткнулися Volkswagen і Audi: загинуло троє людей фото 3

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, патрульна поліція, співробітники ДСНС. Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті Узин Білоцерківського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє водіїв, а одного пасажира госпіталізували. За попередніми даними правоохоронців, 16 липня близько 17:00 41-річний водій мікроавтобуса Ford Transit втратив керування та виїхав на зустрічну смугу. Там його транспортний засіб зіткнувся з автомобілем ВАЗ, яким керував 52-річний водій, та вантажівкою Scania.

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Теги: ДТП автомобіль Рівненщина поліція

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