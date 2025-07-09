Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн

На підставі зібраних доказів семеро фігурантів вже отримали підозри

Упродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисників затримували під час отримання хабарів у розмірі від $2, 4 тис. грн до $16 тис. з особи. Фігурантам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

«Дії організаторів корупційних та злочинних схем кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України. На підставі зібраних доказів семеро фігурантів вже отримали підозри. Наразі продовжується збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до організації «схем» осіб. Слідство триває», – йдеться у повідомленні.

До слова, Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки проводять масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Про це повідомляють джерела «Главкома» в правоохоронних органах.