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Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн
фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На підставі зібраних доказів семеро фігурантів вже отримали підозри

Упродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 злочинних схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисників затримували під час отримання хабарів у розмірі від $2, 4 тис. грн до $16 тис. з особи. Фігурантам загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн фото 1

«Дії організаторів корупційних та злочинних схем кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України. На підставі зібраних доказів семеро фігурантів вже отримали підозри. Наразі продовжується збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх причетних до організації «схем» осіб. Слідство триває», – йдеться у повідомленні.

Викрито корупційні схеми у девʼяти областях: ділки планували отримати понад 4 млн грн фото 2

До слова, Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки проводять масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Про це повідомляють джерела «Главкома» в правоохоронних органах.

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Теги: Національна поліція України корупція в Україні

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