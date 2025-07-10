Злива накрила Львів: подекуди вода сягає майже трьох метрів (фото, відео)

Садовий наголосив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів

Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже трьох метрів – йдеться про нежитлові зони. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує «Главком».

Міський голова наголосив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів. Зокрема, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

«Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Міські служби працюють у посиленому режимі. Будьте обачні та бережіть себе!», – додав Садовий.

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.

Також патрульна поліція Львівської області закликала водіїв зважати на ускладнення погодних умов та дала поради.