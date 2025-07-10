Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям

Патрульна поліція: Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови

Через потужну зливу у Львові та області частину вулиць підтоплено. Патрульна поліція Львівської області закликає водіїв зважати на ускладнення погодних умов, передає «Главком».

Корисні поради, щоб поїздка в негоду була безпечною:

увімкніть ближнє світло фар;

дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

обирайте безпечну швидкість;

якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;

не робіть різких маневрів,

якщо дощ такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов’язково ввімкніть аварійну сигналізацію.

Слід пам’ятати, що за таких погодних умов:

погіршується видимість;

збільшується гальмівний шлях;

у разі різкого маневру, автомобіль може занести.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь – телефонуйте на спецлінію 112. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок!», – наголосила поліція.

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.