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Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Негода на Львівщині: поліція дала поради водіям
У Львові та області часткове затоплення ділянок доріг
фото: varta1

Патрульна поліція: Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови

Через потужну зливу у Львові та області частину вулиць підтоплено. Патрульна поліція Львівської області закликає водіїв зважати на ускладнення погодних умов, передає «Главком».

Корисні поради, щоб поїздка в негоду була безпечною:

  • увімкніть ближнє світло фар;
  • дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;
  • обирайте безпечну швидкість;
  • якщо виникла необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово;
  • не робіть різких маневрів,
  • якщо дощ такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов’язково ввімкніть аварійну сигналізацію.
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Слід пам’ятати, що за таких погодних умов:

  • погіршується видимість;
  • збільшується гальмівний шлях;
  • у разі різкого маневру, автомобіль може занести.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь – телефонуйте на спецлінію 112. Будьте уважні за кермом та зважайте на погодні умови. Безпечних вам поїздок!», – наголосила поліція.

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.

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Теги: негода Львів Львівщина

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