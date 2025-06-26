СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва

У центрі Києва можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту

Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану, наголосили в СБУ.

Зазначається, що під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликає громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Фігурантом виявився 16-річний хлопець.

До слова, колишніх громадян Росії, Білорусі та осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях і прагнуть стати громадянами України, перевірятиме Служба безпеки України.