Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід синові зрадника України Андрія Молочного

Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів

Обвинувачення у суді підтримував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській. Потерпіла пізніше померла в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УНН.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів – до 17 вересня.

Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів фото: Як Доброносов/Телеграф

Обвинувачення у суді підтримував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який закликав застосувати відносно Молочного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Сторона захисту разом із підозрюваним не заперечувала про застосування запобіжного заходу, проте наполягали на більш м’якому запобіжному заході – цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у Києві в суботу, 19 липня 2025 року сталося ДТП з постраждалою, винуватцем якого є співробітник прокуратури столиці. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості, вискочив на пішохідну ділянку де збив жінку. Водій намагався зникнути з місця події, залишивши авто. Пізніше жінка померла у лікарні.

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом перебував Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.

На відео, що його виклав керівник відомства, видно, що за півгодини до початку комендантської години вулицею Великою Васильківською у Голосіївському районі Києва мчить чорна автівка. Причому мчить вона проти напрямку руху автомобілів – це вулиця з одностороннім рухом, тобто Андрій Молочний їхав зустрічною смугою на чималій швидкості.