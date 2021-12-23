  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прикордонники затримали в «Борисполі» шахрая, якого розшукувала поліція

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На документи пасажира спрацювала база даних - Прикордонники затримали в «Борисполі» шахрая, якого розшукувала поліція
    На документи пасажира спрацювала база даних
    фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    Українець розшукувався за двома статтями Кримінального кодексу

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали українця, якого розшукували відразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

    Під час перевірки прикордонники встановили, що чоловік перебуває в розшуку. Стосовно нього спрацювала база даних.

    Було з'ясовано, що українця, 1984 року народження, розшукували правоохоронні органи за ч.2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) та ч.3 ст.190 ККУ (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

    Чоловіка передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.

    Як повідомлялося, днями в аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали іноземця, який був у міжнародному розшуку. Іноземця розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року за крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

    Влітку в «Борисполі» затримали громадянина Естонії, якого розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.

    Раніше міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.


    Теги: прикордонники Київ кримінал Аеропорт Бориспіль розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прикордонники затримали в «Борисполі» шахрая, якого розшукувала поліція