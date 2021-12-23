Прикордонники затримали в «Борисполі» шахрая, якого розшукувала поліція

Українець розшукувався за двома статтями Кримінального кодексу

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали українця, якого розшукували відразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

Під час перевірки прикордонники встановили, що чоловік перебуває в розшуку. Стосовно нього спрацювала база даних.

Було з'ясовано, що українця, 1984 року народження, розшукували правоохоронні органи за ч.2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) та ч.3 ст.190 ККУ (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Чоловіка передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.

Як повідомлялося, днями в аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали іноземця, який був у міжнародному розшуку. Іноземця розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року за крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

Влітку в «Борисполі» затримали громадянина Естонії, якого розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.

Раніше міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.



