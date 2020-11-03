НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Вовка

Вовк ігнорував повістки і не з'являвся на допити - пресслужба

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Зазначається, що Вовк ігнорував повістки і не з'являвся на допити.

«У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом створення головою Окружного адміністративного суду м. Києва злочинної організації з метою захоплення державної влади, перешкоджання діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, втручання у діяльність державних діячів – членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, участі у цій злочинній організації суддів Окружного адміністративного суду м. Києва та інших осіб, прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди Головою Державної судової адміністрації України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося 12 жовтня, НАБУ викликає на допит Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.