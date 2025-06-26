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Напад на бійця «Азову» в Івано-Франківську: двом чоловікам повідомлено про підозру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Напад на бійця «Азову» в Івано-Франківську: двом чоловікам повідомлено про підозру
В Івано-Франківську напали на азовця Андрія Кориневича
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів

13 червня в Івано-Франківську було здійснено напад на азовця Андрія Кориневича, який захищав «Азовсталь» і пройшов полон, інформує «Главком».

25 червня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону зазначила, що двом чоловікам повідомлено про підозру. Ними виявились військовослужбовці однієї із військових частин. Сам Кротевич звинуватив у нападі бійців Третьої штурмової.

За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення «Азов».

Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики. Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.

Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили їхнє місцеперебування.

«За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону встановлено особи підозрюваних –ними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин. Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, також встановлюється можлива причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мета його вчинення.

Як стверджує Корінь, одним із нападників був Семен Клок на псевдо Малиш, який раніше мав судимості за крадіжку, хуліганство, їзду в нетверезому стані та у 2024 році, за словами майора, стріляв з табельної зброї в офіцера Нацгвардії.

Другим нападником, за словами Кориневича, став Василь Бондаренко на псевдо Віся, з яким раніше служив в «Азові». «Азовець» стверджує, що той був засуджений за збройний напад і підозрювався у вбивстві. «Військовослужбовцем Третьої окремої штурмової бригади Бондаренко став завдяки Андрієві Білецькому», – заявив Кориневич.

Як відомо, 12-та бригада спецпризначення «Азов» підтвердила факт нападу.

«Мотиви побиття Кориневича невідомі. Наразі всі нападники знаходяться в розшуку. 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ засуджує подібні дії та вимагає якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності. Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники, є неприпустимими та мають отримати рішучу та однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, мама Кротевича Оксана Фрич припустила, що інцидент стався, бо «комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві.

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Теги: Азов військові напад Івано-Франківськ підозра

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