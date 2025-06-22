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Американський генерал спрогнозував поразку Росії у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Американський генерал спрогнозував поразку Росії у війні
Росія не здобуває успіхів завдяки професіоналізму, а скоріше через бажання догодити керівництву
фото з відкритих джерел

Російська армія деградує, упевнений Девід Дептула

Президент Росії Володимир Путін продовжує вірити у свою непереможність, що змушує його висувати претензії на чотири українські області. Однак реальна ситуація на фронті та в лавах російського військового керівництва свідчить про неминучу поразку Росії. Як інформує «Главком», про це в ефірі «24 Каналу» заявив генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула.

За його словами, Путін переконаний у своїй перемозі, оскільки отримує виключно позитивні доповіді від своїх військових командирів. Вся система інформаційного забезпечення в Росії повністю підконтрольна кремлівському лідеру.

«Одним із чинників того, що Україна, попри менші ресурси та кількість військ, змогла успішно стримувати російську агресію, є організованість, ефективне управління та рішучість. Ви провели колосальну роботу в боротьбі проти цієї сили», – підкреслив Дептула.

Він також додав, що Росія не здобуває успіхів завдяки професіоналізму, а скоріше через бажання догодити керівництву. Саме тому у Путіна склалося хибне уявлення про хід війни – він вірить у перемогу, в той час як реальність демонструє протилежне. Очікується, що до справжнього стану речей він дійде лише у випадку масштабної катастрофи.

«У нас це називають «пити воду зі своєї ванни» – коли людина настільки відірвана від дійсності, що вірить у власні ілюзії. У Росії ця система стала частиною державного управління», – зауважив він.

У підсумку Дептула підкреслив, що просування по службі в російській армії не базується на професійних якостях чи лідерських навичках. Багато військових командирів були звільнені через невдачі, які стали наслідком некомпетентного управління, низької бойової підготовки та застарілої стратегії.

Як відомо, Росія готує нові військові операції на території Європи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Раніше Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень. 

Напередодні російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні.

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Також Путін заявив, що армія РФ не має на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

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Теги: росія армія путін українці військові

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