Державна підтримка для звільнених з полону: відпустка, компенсації та юридична допомога

Звільнені з полону можуть отримати від держави фінансову та правову підтримку

На фінансову підтримку від держави після звільнення з полону можуть розраховувати як військові, так і цивільні

Днями завершився один із наймасштабніших обмінів полоненими між Україною та Росією у форматі «1000 на 1000». У період з 23 по 25 травня 2025 року додому повернулися 1000 українців, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту та цивільні особи, незаконно утримувані на окупованих територіях або в Росії.

«Главком» з посиланням на АрміяInform розповідає про державну підтримку для звільнених з полону.

Україна надає звільненим з російського полону комплексну підтримку, аби допомогти повернутися до мирного життя. Серед гарантованої допомоги: оплачувана відпустка, одноразові та щомісячні виплати, а також правова підтримка для вирішення юридичних питань.

Як відомо, звільнені з полону військовослужбовці можуть звільнитися зі служби. При цьому немає значення, коли саме військовослужбовця було звільнено з полону.

Якщо військовослужбовець вирішить скористатися правом на звільнення, то він також може розраховувати на одноразову допомогу при звільненні. Вона становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби.

Додаткова відпустка

Звільнений з полону військовослужбовець може повернутись до військової служби за власним бажанням. Для цього він має право на 90 днів відпустки. Така відпустка не поділяється на частини, і під час неї продовжує нараховуватися грошове забезпечення. Відкликати з такої відпустки можуть лише за згодою військовослужбовця.

Фінансова підтримка та правова допомога для звільнених з полону

Українська держава гарантує звільненим з полону одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень – вона надається як військовослужбовцям, так і цивільним особам.

Крім того, передбачена щорічна компенсація – по 100 тисяч гривень за кожен рік, проведений у полоні.

Як отримати ці виплати?

Щоб мати право на ці компенсації, необхідно офіційно встановити факт перебування в полоні у зв’язку зі збройною агресією Росії. Це підтверджує спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Одним із ключових документів є довідка про перебування в полоні, яку можна отримати в Національному інформаційному бюро. Для цього потрібно надіслати запит на електронну адресу: [email protected]

Юридична підтримка

Звільнені з полону громадяни також мають право на безоплатну правову допомогу:

Первинна (консультації, допомога у складанні заяв, скарг) доступна всім, хто був незаконно позбавлений волі.

Вторинна (захист у суді, складання процесуальних документів) – надається тим, чий статус підтверджено комісією Мінреінтеграції.

Нагадаємо, командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими.

Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов».

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати.

До слова, спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог відреагував на вчорашній обмін полоненими між Україною та Росією.

Келлог назвав обмін «найпозитивнішим результатом технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня у Стамбулі».