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Тернопільщина: військовий побив старосту села та відвіз на цвинтар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Тернопільщина: військовий побив старосту села та відвіз на цвинтар
фото з відкритих джерел

Конфлікт виник через поховання загиблого військовослужбовця

У Лановецькій громаді на Тернопільщині поліція розслідує напад на старосту одного з сіл громади. Потерпілого доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільщини.

Староста села на Тернопільщині розповів правоохоронцям, що до нього додому прийшли невідомі особи, побили його та вивезли на цвинтар, де погрожували фізичною розправою.

Поліцейські встановили одного з нападників – 49-річного жителя Івано-Франківської області. Він приїжджав у гості до знайомого в село, де мешкає потерпілий. За попередніми даними, між чоловіками були неприязні стосунки.

Поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Остаточну правову кваліфікацію дій нападника визначать після судової експертизи.

Дружина старости Людмила Смолій розповіла в коментарі «Першому Онлайн», що вранці на їх подвір’я заїхав чорний позашляховик, з якого вийшов чоловік у військовій формі та батько загиблого військовослужбовця, їхнього односельчанина.

«Мій чоловік саме був надворі. Незнайомець підбіг, вдарив його ногою в живіт, потім по голові. Далі штовхнув у машину і повіз у невідомому напрямку. Я побачила це у вікно, вибігла на вулицю та почала кричати: «Хто ви?! Що ви робите?!» У відповідь – нецензурна лайка, а машина рвонула прямо на мене. Я встигла відскочити», – розповіла вона.

Невідомий чоловік повіз старосту на цвинтар, де вимагав стати на коліна перед могилою військового і погрожував гранатою. Жінка додала, що похований односельчанин, до могили якого привезли старосту, проходив службу у війську, потім покинув її, перебував вдома, а невдовзі помер. Його поховали з почестями, державним прапором, але не на Алеї слави місцевого кладовища, а обабіч, де ховають простих цивільних.

Людмила Смолій зазначила, що коли знайшли її чоловіка, то він ледве говорив. Одразу викликали швидку допомогу та поліцію. Правоохоронці встановили, що на чиновника напав 49-річний житель Івано-Франківської області. Він приїхав у Вербовець в гості на святкування до батька свого побратима.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Івано-Франківську невідомі побили азовця, який пройшов полон.

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Теги: військові Тернопільщина цвинтар поховання поліція

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