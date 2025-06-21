МАГАТЕ підтвердила удар по заводу ядерних центрифуг в Ірані

Завод у Ісфахані – третій іранський ядерний об’єкт, атакований Ізраїлем протягом останніх семи днів

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про нову серію ударів по Ірану, зокрема, по місту Ісфахан, де є завод із виробництва ядерних центрифуг. Як інформує «Главком», про це пише The Times of Israel.

Згодом у МАГАТЕ підтвердили, що по ядерному об’єкту в Ісфахані було завдано удару. Генеральний директор агентств Рафаель Гроссі запевнив, що ризику радіаційної небезпеки немає, оскільки ядерні матеріали на заводі були відсутні.

Зазначається, що це третій іранський ядерний об’єкт, атакований Ізраїлем протягом останніх семи днів. До цього Ізраїль уразив дослідницький центр у Тегерані та цех із виробництва компонентів для центрифуг у Караджі.

Ізраїль розпочав авіаудари по території Ірану 13 червня, атакуючи ядерні, військові й енергетичні об’єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників.

Нагадаємо, Ізраїльські удари по Ірану відтермінували можливість створення ядерної зброї щонайменше на кілька років. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості зупинити ізраїльські удари по Ірану, щоб задовільнити умови Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви Трампа у відповідь на запитання журналістів.

«Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє. Але ми готові, відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю США.