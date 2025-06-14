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У Івано-Франківську невідомі побили азовця, який пройшов полон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Івано-Франківську невідомі побили азовця, який пройшов полон
Військовий бригади «Азов» Андрій Кориневич
фото: Андрій Кориневич/Facebook

Мама Андрія Кориневича назвала імовірну мету нападників

У Івано-Франківську невідомі напали на військового. Ним виявився азовець Андрій Кориневич, який захищав «Азовсталь» і пройшов полон. Як інформує «Главком», про це розповіла його мама Оксана Фрич.

Жінка припустила, що напад на її сина стався, бо «комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві, що прагне жити «по понятіям».

За словами Фрич, якби удари, яких завдали її сину, «припали на людину скромнішого розміру, показання вже б не було кому давати». Вона висловила сподівання на реакцію суспільства та правоохоронців.

В Івано-Франківській поліції розповіли деталі інциденту. Виявилося, що в момент нападу Кориневич намагався самостійно замінити колесо на своєму автомобілі. У цей час до нього підійшли двоє нападників, одягнених у темний одяг: один – у кепці, другий – у панамці.

Вони побили військового, ймовірно, за допомогою телескопічних палиць та газового балона зі сльозогінною речовиною. Через це він зазнав хімічних опіків очей, саден на колінах і передпліччі.

Нападників досі шукають. Справу розслідують як хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, Андрій Кориневич – військовий 12 бригади спеціального призначення «Азов» у складі Національної гвардії. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у Маріуполі, захищав «Азовсталь». Потрапив у полон у травні 2022 року, але його звільнили у вересні того ж року.

Раніше у Києві жінки побили військового. Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, у Львові ветеран заявив, що його побили працівники ТЦК. 

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Теги: ветеран полон напад Азовсталь Івано-Франківськ

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