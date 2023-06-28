Підприємство «Антонов» розірвало договір із дружиною «слуги» Торохтія

У держпідприємстві не вказали причини припинення співпраці з Левченко

Левченко стала радницею тимчасового виконувача обов'язків генерального директора ДП «Антонов» на платній основі у лютому 2023 року

Держпідприємство «Антонов» розірвало трудовий договір із радницею генерального директора Аліною Левченко, яка є дружиною народного депутата від фракції «Слуга Народу» Богдана Торохтія. Про це пресслужба компаніїя повідомила у Facebook.

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У держпідприємстві не вказали причини припинення співпраці з Левченко.

31 травня «Антонов» за ініціативи «Укроборонпрому» призначав проведення службової перевірки щодо інформації журналістів Bihus.Info стосовно Аліни Левченко.

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Журналісти-розслідувачі з'ясували, що депутат Торохтій під час воєнного стану виїжджав за кордон на відпочинок, а в березні 2023 року його дружина придбала Mercedes-Benz EQS вартістю близько 7 мільйонів гривень.

Водночас у держпідприємстві тоді стверджували, що всі кандидати на посади працівників ДП «Антонов», зокрема й Левченко, до працевлаштування на підприємство «проходять перевірку на відповідність їхнім кваліфікаційним вимогам щодо посади й лише у разі їхньої відповідності призначаються на відповідні посади».

Левченко стала радницею тимчасового виконувача обов'язків генерального директора ДП «Антонов» на платній основі у лютому 2023 року. Раніше вона працювала в аграрній сфері, а також мала магазин люксового одягу та студію дизайну інтер’єрів.

Ще вчора, 26 червня, «Антонов» у відповіді на запит LB.ua заявляв, що комісія не виявила порушень, а прийом на роботу та призначення Аліни Левченко на посаду «здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства та організаційно-розпорядчих документів» ДП «Антонов» і ДК «Укроборонпром».

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Як повідомлялося, дружина народного депутата від «Слуги народу» Богдана Торохтія у серпні 2022 року придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.