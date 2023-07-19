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Нардеп Дунда пояснив, хто насправді розвалить Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Дунда пояснив, хто насправді розвалить Росію
Як каже нардеп, підтримки Путіна регіонами РФ «фактично не існує»
фото з відкритих джерел

За словами Дунди, основними лідерами розвалу Росії стануть Урал, Кубань, Білгородщина

Основними лідерами розвалу Росії стане невелика кількість регіонів РФ. Про це повідомив в коментарі «Главкому» народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

«Урал, Кубань, Білгородщина, але основну силу матимуть люди по типу Пригожина, які мають власну протоармію. Кожен буде хапати те що лежить, що можна легко підняти і забрати до себе. За тим же принципом, що розпалася в 1991 році радянська імперія», – зазначив нардеп.

За словами Дунди, більшість республік в 1991 стали незалежними, адже тодішні комуністичні лідери цих республік побачили для себе вікно можливостей.

Зокрема, нардеп каже, під час маршу власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина лише 10 регіонів заявили про свою підтримку режиму російського диктатора Володимира Путіна.

«Підтримки регіонів фактично не існує в Росії. Я б назвав це «мовчазна згода з існуючим станом речей». Якщо зміниться інша влада вони (росіяни – «Главком») поводитимуться по-іншому, але виступати на підтримку чинного режиму ніхто не буде», – зауважив Дунда.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

До слова, у президента країни-агресора РФ Володимира Путіна не було іншого вибору, як укласти угоду з лідером ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, щоб покласти край заколоту.

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Теги: росія депутат путін ПВК Вагнера росіяни Євген Пригожин

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