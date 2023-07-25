У телефоні нардепа Пономарьова виявлено листування з ФСБ – ЗМІ

Депутат протягом весни-літа 2022 року підтримував зв’язок із двома працівниками російської спецслужби

У телефоні народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова знайдено листування зі співробітниками Федеральної служби безпеки Росії. Про це повідомляє проєкт «Схеми».

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Як свідчить листування в Telegram, депутат протягом весни-літа 2022 року, перебуваючи під окупацією, підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ.

Вони мали позивні «Богун» і «Лис». Пономарьов домовлявся з ними про зустрічі у Бердянську та Криму, а також звітував про роботу своїх підприємств на окупованій території.

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У листуванні нардеп сам виступав ініціатором зустрічі з «Богуном».

«Вітаю, треба поспілкуватися!», – написав Пономарьов 10 червня 2022 року. У відповідь «Богун» запропонував депутату зустрітись «у неділю в Сімферополі».

Приблизно через місяць «Богун» відправляв Пономарьову голосове повідомлення, у якому називав його «батя» та розповідав про стан здоров’я «тещі», додаючи, що «допомога не треба».

Листування з «Богуном» фото: «Схеми»

Також у телефоні виявлено листування з контактом на ім’я Віктор «Лис». За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, це також працівник ФСБ, підлеглий «Богуна». Із ним Пономарьов зустрічався декілька разів, наприклад 28 травня 2022 року. Через три дні після цієї зустрічі нардеп направив «Лису» документ, у якому називалась доцільною інтеграція підприємств холдингу Пономарьова «в економіку Криму».

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«Пропонується здійснити введення зовнішнього управління у вигляді юридичної особи з республіки Крим. Мета – формування нових ринків збуту, укладення договорів, налагодження поставок до країн Азії через Крим», – йдеться у документі, відправленому Пономарьовим «Лису».

Листування з «Лисом» фото: «Схеми»

Нагадаємо, 24 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила Пономарьову підозру в державній зраді, йому закидають добровільну співпрацю з окупантами на окупованій території Запорізької області.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на два місяці без права внесення застави народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова.

До слова, за півтора року повномасштабної війни компанії з орбіти народного депутата від забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» Олександра Пономарьова, якому 24 липня повідомили про підозру у держзраді, продали державним стратегічним підприємством України продукції на загальну суму понад 120 мільйонів гривень. Серед них – «Укрзалізниця», «Енергоатом», бронетанкові заводи.