Шукає нове м'ясо? Держдума готує зміни для призовників

Нові поправки дозволять збільшити кількість росіян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб

У російській Держдумі відмовилися від поетапного підвищення призовного віку. Росіяни служитимуть до 30 років уже з 1 січня 2024 року (зараз росіян до армії призивають до 27 років – «Главком»). Це випливає з поправок, схвалених комітетом із оборони країни-агресора. Нижня межа призову залишиться незмінною – починаючи з 18 років.

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Очікується, що нові поправки дозволять збільшити кількість громадян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб. Цікаво, що тільки добу тому голова оборонного комітету Думи Андрій Картаполов запевняв, що у Росії призовний вік нібито влада планує підвищувати поступово. «Це буде все поетапно. Починаючи з 2024 року на рік зрушуватиметься, до 1 січня 2026 року», – говорив депутат.

Як стало відомо, 25 липня Держдума розгляне цей новий законопроект одразу у другому та третьому читаннях. Його необхідність пояснюється військово-політичною обстановкою.

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Раніше влада Кремля вирішила не підвищувати нижню межу призовного віку, хоча до цього депутати і сенатори, включаючи того ж Картаполова, в один голос твердили, що завдяки підйому планки до 21 року в армію будуть приходити більш «зрілі в психологічному і фізичному плані люди, які мають певний життєвий досвід та навички.

Нагадаємо, вчора було змінено граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання, зростає на п'ять років, закон про це сьогодні підписав диктатор Володимир Путін. Цей документ був опублікуваний на порталі правової інформації.

Поправки внесли до закону «Про військовий обов'язок та військову службу». Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

Також збільшується граничний вік перебування громадян, які перебувають у запасі, у мобілізаційному резерві. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.