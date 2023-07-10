Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
Єнс Столтенберг: «Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО»
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсу 11-12 липня. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.
«Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО», – заявив Столтенберг.
Генсек вважає, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Зеленський відвідає саміт НАТО.
Нагадаємо, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив ,що після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.
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