Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО

Генсек вважає, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО

Єнс Столтенберг: «Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО»

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсу 11-12 липня. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

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«Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО», – заявив Столтенберг.

Генсек вважає, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО.

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Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Зеленський відвідає саміт НАТО.

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив ,що після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.