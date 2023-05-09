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Справа Майдану: в Україні судитимуть колишніх втікачів з-поміж керівництва МВС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Майдану: в Україні судитимуть колишніх втікачів з-поміж керівництва МВС
Правоохоронці у січні 2014 року організували постачання понад 13 тисяч гранат виробництва РФ для озброєння підрозділів МВС України
фото з відкритих джерел

Експосадовцям інкримінують незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року

В Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України у справах Майдану. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд прийняв рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишнього Міністра внутрішніх справ України, одного з його заступників та ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України», – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що це дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених.

Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва РФ. 

За даними правоохоронців, обвинувачені організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, правоохоронцями до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центральній частині Києва. Внаслідок цього заподіяно тілесні ушкодження 127 учасникам акцій.

На цей час за клопотанням сторони обвинувачення судом прийнято рішення про передачу частини цих гранат, які не були застосовані до мітингувальників, Національній поліції України для стримання військової агресії Росії. 

Розслідування щодо тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Захарченка, його заступника та директора департаменту матеріального забезпечення по цій справі завершили в грудні 2022 року. Крім того, Захарченку оголосили додаткове обвинувачення. Ексміністр який брав участь у прийнятті Кабінетом Міністрів України постанов, що дозволяли використання російських спеціальних засобів, обвинувачується у пособництві працівникам правоохоронних органів у спричиненні 18 учасникам акцій протесту тяжких тілесних ушкоджень, середньої тяжкості тілесних ушкоджень 54 особам, легких тілесних ушкоджень 91 особі. Йому також інкриміновано пособництво працівникам правоохоронних органів у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб. 

Нагадаємо, у січня цього року Печерський районний суд дозволив арештувати Януковича у справі про розстріл мітингувальників у лютому 2014 року. У матеріалах йдеться, що дії президента-втікача та колишніх керівників правоохоронних органів призвели до загибелі 67 цивільних.

Також в листопаді минулого року суд присяжних Святошинського райсуду Києва завершив судовий розгляд справи «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану», який тривав з травня 2016 року. Очікується, що проголошення судового рішення відбудеться у вересні-листопаді 2023 року.

 

Теги: влада Евромайдан МВС

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