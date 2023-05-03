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Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Причетність України до атаки над Кремль: Банкова відповіла РФ
фото: Офіс президента

Сергій Никифоров: «Те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня» 

Українська влада немає жодної інформації щодо нічних атак безпілотників на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в коментарі BBC.

«Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників», – пояснив Никифоров.

Як повідомлялося,  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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Теги: Сергій Никифоров війна путін Україна президент ракета влада теракт

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