Такого не було 100 років. Влада Парижа підготувала сюрприз на час Олімпійських ігор

Місто проводить очищення історично забрудненої річки Сена перед літніми Олімпійськими іграми 2024 року

До літніх Олімпійських ігор 2024, які пройдуть у Парижі, в центрі міста з'являться місця для купання в Сені. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву влади французької столиці.

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За словами мерії, до початку олімпійських змагань річка має бути вже достатньо чистою, щоб у ній дозволили купатися. З 2025 року місто планує надати таку можливість постійно. Спеціальні майданчики обладнають у центрі міста, на правому березі річки навпроти островів Сіті та Сен-Луї. Десятки місць для купання з'являться і в інших частинах столиці.

Уже безпечно

З 2025 року місто планує відкрити постійні місця для купання всіх охочих в п’яти місцях уздовж річки – два в центрі міста на правому березі навпроти острова Сіте та острова Сен-Луї, один біля підніжжя Ейфелевої вежі, один у парку Булонського лісу та один у Берсі на південному сході Парижа. Влада міста очікує, що мережа місць для купання почне розширюватися по всьому регіону в тому ж році, створивши до 23 додаткових місць для купання в Сені та її притоці Марні, розташованій вище за течією так званого «Великого Парижа».

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Очищення скасує 101-річну офіційну заборону купання у найвідомішій паризькій річці, яка почалася ще у 1923 році. Париж інвестує 1,4 млрд євро у величезну нову зливову каналізацію місткістю до 30 олімпійських басейнів. Влада заборонила човнам зливати брудну воду в річку, пропонуючи людям, які живуть на човнах вартістю до 6000 євро, переобладнати свої судна, щоб вони могли зливати воду на муніципальній насосній станції.

Утім, дозволити купатись не означає, що парижани це робитимуть. Так містян відлякує високий рівень бактерій у воді та навіть ризик зараження потенційно смертельним лептоспірозом через сечу щурів. А ще міська влада регулярно виловлює з річки іржаві велосипеди, ящики та інші великі предмети.

Ця небезпека, кажуть у місті, вже в минулому. У 2022 році випробування річкової води на запланованих олімпійських об’єктах у ті ж літні дні, що й цього року, показали, що якість води була безпечною для плавання 91% часу.

Нагадаємо, за жодних умов не можна допустити участі у Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі, адже це суперечить олімпійській цілі сприяння миру та підтримує пропаганду агресора. Про це заявив у своєму вітальному слові голова Парламентької асамблеї Ради Європи Тіні Кокс під час сесії у Стразбурзі. На його думку, допуск росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі «суперечить місії олімпійського руху сприяння миру, натомість слугує пропагандистським цілям агресора». Він також додав, що не варто недооцінювати силу спорту.