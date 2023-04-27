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Підсанкційний Сальдо має компанію у Лондоні – The Gardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підсанкційний Сальдо має компанію у Лондоні – The Gardian
У червні 2022 року уряд Британії заморозив усі британські активи, що належать Сальдо
фото з відкритих джерел

Капітал Grainholding становить 1 млн фунтів стерлінгів, причому половина акцій належить Сальдо, а решта – іншому українцю.

Гауляйтер Володимир Сальдо, який перебуває під санкціями Сполученого Королівства, є власником компанії у Великій Британії. Про це повідомляє The Gardian.

Видання зазначає, що компанію створили в листопаді минулого року, тобто за п'ять місяців після того, як Сальдо був внесений до санкційного списку Британії.

У червні 2022 року уряд Британії заморозив усі британські активи, що належать Сальдо, і заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його в «просуванні політики і дій, які дестабілізують Україну і підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України».

Проте з листопада 2022 року він значиться власником британської компанії Grainholding Ltd з адресою в районі Хаттон Гарден у центрі Лондона.

У документах компанії йдеться про те, що капітал Grainholding становить 1 млн фунтів стерлінгів, причому половина акцій належить Сальдо, а решта – іншому українцю.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які працювали на адміністрацію Сальдо.

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Теги: Володимир Сальдо влада Велика Британія санкції

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