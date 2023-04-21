Виплати військовим: Стефанчук розповів про проблеми фінансування

Влада напрацьовує низку рішень щодо ініціативи про повернення доплат військовим

Українська влада активно працює над рядом рішень, пов'язаних з ініціативою щодо повернення доплат військовослужбовцям. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Укрінформ».

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Він наголосив на важливості фінансового обґрунтування будь-яких законодавчих рішень з підтримкою відповідних ресурсів.

«Будь-яка ініціатива, яку всі підтримують, повинна мати під собою фінансове обґрунтування, має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 млрд грн на рік, а при цьому джерелом окриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати? Сьогодні дірка у 180 млрд в державному бюджеті, як на мене, – це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу. Із повагою ставлюся до всіх військових, представників Міністерства внутрішніх справ, але, вважаю, що зараз виплати найбільше потрібні захисникам, які боронять Україну на передовій», – наголосив Стефанчук.

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Голова парламенту також зазначив, що зараз шукаються варіанти забезпечення цієї законодавчої ініціативи, хоча зареєстрований блокуючий проєкт постанови ускладнює підписання законопроєкту. Він закликав народних депутатів та інші суб'єкти законодавчої ініціативи бути відповідальними та забезпечувати фінансову підтримку запропонованих рішень.

«Будемо шукати якісь варіанти забезпечення цієї законодавчої ініціативи. Проте я би дуже хотів, щоб кожен народний депутат або інший суб’єкт законодавчої ініціативи, коли вносить законопроєкти, у першу чергу, думав, де взяти гроші, та як це вплине на фінансування нашої перемоги», – заявив голова Верховної Ради.

За його словами, зараз дуже важко напрацювати ініціативу, яка сприятиме наповненню державного бюджету, адже практично весь державний бюджет витрачається на потреби оборони України, і інші сектори економіки підтримуються завдяки фінансовій допомозі наших партнерів.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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Нагадаємо, на сайті президента України зареєстрована електронна петиція із закликом до парламенту терміново зібратись на позачергове засідання для розблокування рішення про повернення ЗСУ, поліцейським і співробітникам ДСНС виплат у 30 тисяч. Автором петиції є народний депутат Олексій Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що експрезидент Петро Порошенко з депутатами «Європейської Солідарності» направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку з вимогою терміново скликати позачергове засідання парламенту і розблокувати закон, за яким передбачені виплати 30 тис. грн військовим.