Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану
фото з відкритих джерел

Янукович спільно з іншими високопосадовцями організував застосування зброї та військової техніки для розгону демонстрантів

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Дозвіл на арешт експрезидента надано у кримінальному провадженні за обставинами організації вчинення ним з 18-20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Розслідуванням встановлено, що Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та іншими високопосадовцями правоохоронних органів без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

«Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою – in absentia (за відсутності обвинувачених). Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження.

Раніше повідмолялося, що Державне бюро розслідувань скеровало до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «студентського Майдану».

Теги: розслідування арешт суд Віктор Янукович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні
Зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича
31 грудня, 2022, 10:11
Із 2006 року, коли Віктор Янукович став прем'єром, його син Олександр різко збагатів
Суд забрав у сина Януковича купу майна: новий поворот у резонансній справі
6 сiчня, 08:52
З 2005 року Любов Полєжай спільно мешкала з Віктором Януковичем, у 2010 році вона проживала з експрезидентом у будинку «Хонка», що на території «Межигір’я»
Мін’юст «проморгав» квартиру співмешканки Януковича
6 сiчня, 16:25

Кримінал

«Полювали» за позиціями Himars та С-300: в Кременчуці знешкоджено ворожу агентуру
«Полювали» за позиціями Himars та С-300: в Кременчуці знешкоджено ворожу агентуру
New York Times: піп Московської церкви вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
New York Times: піп Московської церкви вказував окупантам, кого із священників ПЦУ треба вбити
Суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану
Суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану
Закликав знищити українців: на Хмельниччині викрито прихильника Шарія
Закликав знищити українців: на Хмельниччині викрито прихильника Шарія
ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових
ДБР викрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових
Брав участь у бойових діях на сході України. Відкрито провадження на депутата Держдуми РФ
Брав участь у бойових діях на сході України. Відкрито провадження на депутата Держдуми РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
17K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
9419
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8463
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
6952
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
6607
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту