Суд дозволив арешт Януковича у справі про розстріл Майдану

Янукович спільно з іншими високопосадовцями організував застосування зброї та військової техніки для розгону демонстрантів

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Дозвіл на арешт експрезидента надано у кримінальному провадженні за обставинами організації вчинення ним з 18-20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

Розслідуванням встановлено, що Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та іншими високопосадовцями правоохоронних органів без законних підстав організували застосування спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів.

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«Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва. В тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою – in absentia (за відсутності обвинувачених). Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження.

Раніше повідмолялося, що Державне бюро розслідувань скеровало до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «студентського Майдану».