В Україні планують змінити законодавство про викривачів корупції. Зокрема, НАЗК пропонує розширити перелік порушень, про які можна повідомляти, передбачити можливість викриття корупції для військовослужбовців та автоматизувати виплату винагород. Про це в коментарі «Главкому» заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик під час під час форуму «Розвиток інституту викривання: довіра, підзвітність, доброчесність».

Одна з пропозицій передбачає приведення українського законодавства у відповідність до директиви Європейського Союзу. Йдеться про можливість повідомляти не лише про корупційні правопорушення, а й про інші порушення законодавства.

«Перше: треба привести наше законодавство у відповідність до директиви ЄС. Важливо, щоб можна було повідомляти не лише про корупційні правопорушення, а й про інші порушення законодавства, які в ЄС називають breaches of Union law. Це один з елементів синхронізації з європейським законодавством», – зазначив Павлущик.

Ще одна пропозиція стосується військовослужбовців. НАЗК виступає за те, щоб вони також могли повідомляти про корупцію, попри обмеження, передбачені іншим законодавством.

Окремо агентство підготувало законопроєкт, який має змінити порядок виплати винагород викривачам. Документ передбачає автоматизацію цього процесу, щоб кошти можна було планувати заздалегідь, а люди не чекали на виплати роками.

«Законопроєкт, який підготувало Національне агентство. Він має дві мети. Перша: автоматизувати виплату винагороди викривачам. Тоді гроші для них можна планувати й закладати заздалегідь і виплачувати швидко, а людям не доведеться роками боротися за виплату», – пояснив голова НАЗК.

Друга мета законопроєкту – узгодити визначення викривача в різних нормативних актах.

«Друга: узгодити визначення викривача в різних законах, тобто в Законі «Про запобігання корупції» та в кримінальному і кримінальному процесуальному законодавстві», – додав Павлущик.

Водночас однією з проблем, з якими стикаються люди після повідомлення про можливу корупцію, залишається тиск на роботі та ставлення колег. Директор Координаційного центру з надання правничої допомоги Олександр Баранов під час форуму НАЗК зазначив, що навіть після поновлення на посаді через суд працівники нерідко не можуть нормально продовжувати роботу в колективі та зрештою звільняються за власним бажанням.