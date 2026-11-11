Чи відкрито кримінальну справу проти Арахамії після ухвали ВАКС? Відповідь Офісу генпрокурора

Голова фракції «Слуга народу» назвав звинувачення на свою адресу інформаційною атакою

Офіс генерального прокурора заявив, що поки не отримував судового рішення, яке має бути опрацьоване в установленому законом порядку

Офіс генерального прокурора поки не отримував ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо народного депутата, голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Відповідно, говорити про її виконання наразі передчасно. Про це «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

«Станом на сьогодні ухвала Вищого антикорупційного суду до Офісу генерального прокурора не надходила», – зазначила представниця ОГП.

За її словами, відповідно до частини другої статті 535 Кримінального процесуального кодексу України, копію судового рішення разом із розпорядженням про його виконання надсилає суд. Після фактичного отримання документа його опрацюють у встановленому законом порядку.

Варто нагадати, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

Слідчий суддя Маркіян Галабала задовольнив скаргу ЦПК щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявою про можливе вчинення Арахамією кримінального правопорушення. Йдеться про частину четверту статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про підозру п’ятьом чинним народним депутатам. За версією слідства, вони входили до організованої групи, яка забезпечувала отримання парламентарями неправомірної вигоди за голосування.

Серед підозрюваних – заступник голови фракції «Слуга народу» Юрій Кісєль. В ухвалах ВАКС зазначалося, що організовану групу очолював невстановлений народний депутат із числа керівництва фракції. За матеріалами суду, наприкінці 2025 року ця особа отримала $85 тис., які мала передати іншим парламентарям.

Водночас рішення ВАКС щодо скарги ЦПК стосується обов’язку зареєструвати відомості про можливий злочин. Воно не встановлює вини Давида Арахамії.