Курс валют 4 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,66 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середи, 4 листопада 2026 року. Порівняно з 3 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, тоді як польський злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,55 грн.

Курс валют станом на 4 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,6660 ↑ 51,0582 ↑ 61,2427 ↑ 11,5517 ↓ 55,6964 ↑ Ощадбанк 45,55 / 46,10 50,75 / 51,75 - - - Приватбанк 45,65 / 46,08 51,05 / 51,85 61,20 / 61,72 11,53 / 11,75 - ПУМБ 45,60 / 46,20 51,00 / - 60,60 / 62,00 11,40 / 11,70 - monobank 45,66 / 46,05 51,06 / 51,75 - - - Райффайзен 45,40 / 45,99 50,70 / 51,60 58,80 / 63,00 11,00 / 12,00 52,60 / 57,00 OTP Bank 45,40 / 45,95 50,70 / 51,75 - - 55,50 / 55,70 Укрсиббанк 45,55 / 46,04 50,95 / 51,73 60,40 / 62,40 - 55,25 / 56,75

* курс валют станом на 09:24 4 листопада 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.