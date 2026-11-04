Курс валют 4 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,66 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на середи, 4 листопада 2026 року. Порівняно з 3 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, тоді як польський злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн, євро – 51,05 грн, польського злотого – 11,55 грн.
Курс валют станом на 4 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,6660 ↑
|51,0582 ↑
|61,2427 ↑
|11,5517 ↓
|55,6964 ↑
|
Ощадбанк
|45,55 / 46,10
|50,75 / 51,75
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,65 / 46,08
|51,05 / 51,85
|61,20 / 61,72
|11,53 / 11,75
|-
|
ПУМБ
|45,60 / 46,20
|51,00 / -
|60,60 / 62,00
|
11,40 / 11,70
|-
|
monobank
|45,66 / 46,05
|51,06 / 51,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,40 / 45,99
|
50,70 / 51,60
|58,80 / 63,00
|11,00 / 12,00
|
52,60 / 57,00
|
OTP Bank
|45,40 / 45,95
|50,70 / 51,75
|-
|-
|55,50 / 55,70
|
Укрсиббанк
|45,55 / 46,04
|50,95 / 51,73
|60,40 / 62,40
|-
|55,25 / 56,75
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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