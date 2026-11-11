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Суд дозволив Єрмаку пересуватися всією Україною: подробиці рішення

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Суд дозволив Єрмаку пересуватися всією Україною: подробиці рішення
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якому суд дозволив пересуватися всією Україною
фото: BBC

Вищий антикорупційний суд скасував територіальні обмеження для колишнього керівника Офісу президента

Вищий антикорупційний суд дозволив колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку вільно пересуватися територією України, змінивши один із раніше встановлених процесуальних обов'язків. Водночас інші обмеження для підозрюваного залишилися чинними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Раніше Єрмаку заборонялося без дозволу залишати Київ, Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Херсонську області. Водночас суд дозволяв транзитний проїзд через інші регіони.

Після нового рішення колишній очільник Офісу президента може пересуватися всією Україною без необхідності отримувати окремий дозвіл на виїзд за межі визначених раніше областей.

Попри послаблення територіальних обмежень, Єрмак зобов'язаний прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора та суду. Також підозрюваний повинен повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Колишній посадовець проходить підозрюваним у кримінальному провадженні щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За версією слідства, йдеться про понад 460 млн грн, які могли використовуватися під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» у Козині Київської області.

Єрмак раніше заперечував причетність до будівництва котеджного містечка. Його адвокат Ігор Фомін називав підозру необґрунтованою.

Зміна територіальних обмежень не означає закриття кримінального провадження або скасування підозри. Розслідування справи триває.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рішення Вищого антикорупційного суду розширити територію пересування Єрмака. У серпні суд дозволив колишньому керівнику Офісу президента пересуватися низкою областей України, однак тоді залишив обов'язок носити електронний браслет.

Також «Главком» писав про скасування електронного контролю для Єрмака. Суд врахував надані захистом медичні документи, згідно з якими тривале носіння електронного засобу контролю могло негативно впливати на здоров'я підозрюваного. Інші процесуальні обмеження тоді залишилися чинними.

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Теги: Андрій Єрмак суд корупція в Україні штраф

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