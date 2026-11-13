Суд ухвалив остаточне рішення щодо нардепки Марченко, яка викидала гроші через паркан

Під час останнього слова Марченко просила суд її виправдати та не визнала своєї вини

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці від партії «Слуга народу» Людмилі Марченко, засудженій до двох років позбавлення волі у справі про отримання неправомірної вигоди. Водночас її помічниці покарання пом’якшили – замість ув’язнення вона сплатить штраф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Миколи Глотова, Олександра Семенникова та Ігоря Панаіда. Таким чином, апеляція підтвердила покарання для Марченко, призначене судом першої інстанції.

Її помічниці Анастасії Колеснік суд замінив два роки позбавлення волі на штраф у розмірі 92,5 тис. грн.

Раніше ВАКС визнав Марченко та її помічницю винними у справі про отримання хабаря за сприяння в отриманні дозволу на виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Під час передачі коштів депутатка намагалася позбутися грошей, викинувши їх через паркан власного домоволодіння.

Під час останнього слова Марченко просила суд її виправдати та не визнала своєї вини. Натомість Колеснік визнала провину, заявила про щире каяття та просила дати їй шанс на виправлення.

Оскільки апеляційна палата залишила обвинувальний вирок щодо Марченко в силі, він набрав законної сили. Відповідно до законодавства, обвинувальний вирок щодо народного депутата, який набрав законної сили, є підставою для дострокового припинення його депутатських повноважень. Отже, Марченко втратить мандат.

Вона стала третім чинним народним депутатом, якого ВАКС засудив до реального терміну ув’язнення. Раніше вироки отримали народні депутати Анатолій Гунько, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі, та Олександр Юрченко – до дев’яти років.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило відео, на якому звинувачена у хабарництві народна депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку.

11 липня 2023 року Марченко та її помічниці слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ч. 2 ст. 369-2 «Зловживання впливом» Кримінального кодексу.

До слова, у жовні минулого року Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу нардепки. Судді дослідили відео, зняте прихованою камерою в офісі Україно-турецького благодійного фонду у Тернополі. Депутатка є засновницею цього фонду, саме через нього організували переправлення чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

На відео видно, як помічниця депутатки Анастасія Колесник надає консультації щодо документів, які необхідно надати для виїзду за кордон. На одному з відео вона говорить, що «ситуація на кордоні змінилася, тому ціна становить $6-6,5 тис.». Також помічниця нардепки заявляє, що людина «вноситься в базу, як волонтер, і може не повертатися».