Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду

Силовики не повідомляють, про яке підприємство йде мова

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему на одному з підприємств Міністерства оборони. Про це повідомила СБУ.

В організації незаконної діяльності підозрюють посадовців державного підприємства.

Як розповіли у спецслужбі, схема полягала у передаванні державного майна в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства, шляхом укладання фіктивних договорів.

За даними СБУ, своїми незаконними діями посадовців завдали державі збитків на понад 5 млн гривень.

Зараз на території підприємства проводяться обшуки з метою документування протиправної діяльності.

Напередодні СБУ викрила масштабну схему підробки документів для бойовиків. За оперативним даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки осіб отримали можливість легалізуватись на території Україні.

Раніше російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку із боєприпасами.



