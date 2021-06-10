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    Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду

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    СБУ викрила схему на оборонному підприємстві - Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду
    СБУ викрила схему на оборонному підприємстві
    Фото: СБУ

    Силовики не повідомляють, про яке підприємство йде мова

    Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему на одному з підприємств Міністерства оборони. Про це повідомила СБУ.

    В організації незаконної діяльності підозрюють посадовців державного підприємства.

    Як розповіли у спецслужбі, схема полягала у передаванні державного майна в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства, шляхом укладання фіктивних договорів.

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    Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду
    Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду
    Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду
    Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду

    За даними СБУ, своїми незаконними діями посадовців завдали державі збитків на понад 5 млн гривень.

    Зараз на території підприємства проводяться обшуки з метою документування протиправної діяльності.

    Напередодні СБУ викрила масштабну схему підробки документів для бойовиків. За оперативним даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки осіб отримали можливість легалізуватись на території Україні.

    Раніше російський снайпер облаштував схрон на Донеччині. СБУ показала знахідку із боєприпасами.


    Теги: СБУ корупція в Україні Міноборони промисловість розслідування майно
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    Чиновники Міноборони незаконно здавали майно в оренду