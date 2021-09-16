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    Окупанти на Донбасі насильно утримують 30 жінок – омбудсменка

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    П&rsquo;ятеро жінок мають суттєві проблеми зі здоров&rsquo;ям і потребують невідкладної медичної допомоги - Окупанти на Донбасі насильно утримують 30 жінок – омбудсменка
    П’ятеро жінок мають суттєві проблеми зі здоров’ям і потребують невідкладної медичної допомоги
    фото з відкритих джерел

    Жінки зазнають катувань та неналежного поводження

    У колоніях та слідчих ізоляторах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей насильно утримують 30 жінок, де вони зазнають катувань та неналежного поводження. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час розмови з послинею Німеччини Анкою Фельдгузен.

    За інформацією омбудсменки, п’ятеро з цих жінок мають суттєві проблеми зі здоров’ям і потребують невідкладної медичної допомоги.

    «Наголосила на необхідності об’єднання наших зусиль з метою тиску на РФ задля додержання їхніх прав та негайного звільнення», – зазначила Денісова.

    Також під час зустрічі підняли питання протидії домашньому насильству. За словами Денісової, надані нею рекомендації Верховній Раді та уряду вже протягом першого півріччя виконані на 50%.

    «Зокрема, на законодавчому рівні посилена відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів. Також підготовлено законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції, і ми чекаємо на його внесення до парламенту», – додала омбудсменка.

    Денісова додала, що сторони домовилися про подальшу співпрацю у сфері дотримання прав і свобод людини.

    Нагадаємо, Україна закликає Росію якнайшвидше провести обмін утримуваними.

    Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

    До слова, напередодні у соцмережах вибухнув скандал. Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича чотирирічної давності. Ексміністр МВС розповів, мовляв, – відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.

    Радник Єрмака на відео заявив, що «АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ».

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    Теги: окупанти ДНР ЛНР полон права громадян Україна в'язниця Людмила Денісова права людини жінка
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    Окупанти на Донбасі насильно утримують 30 жінок – омбудсменка