Бойовики залишили жителів Тарамчука без світла

На цей час в населеному пункті повністю відсутня електрика

Від вогню бойовиків у селищі постраждала трансформаторна підстанція, опори та лінії електропередач

Вранці 16 вересня селище Тарамчук на Донбасі двічі піддалося обстрілу з боку російських окупантів. Зруйновані будинки мирних жителів, підстанція та лінії електропередач, населений пункт залишився без світла, повідомляє гуманітарна місія «Пролісок».

За її даними, Тарамчук перший раз обстріляли близько шостої ранку. Вдруге – о 09:20. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

У результаті обстрілу пошкодження отримали два житлових будинки. Один з них належить соціальному працівнику «Проліска». Біля будівлі осколками розбитий дах, вхідні двері та вікна.

Від вогню бойовиків у селищі постраждала трансформаторна підстанція, опори та лінії електропередач. На цей час у населеному пункті повністю відсутня електрика.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що обстріли велися зі ствольної артилерії калібру 122-мм. З боку селища Оленівка бойовики відкрили вогонь по населеному пункту Тарамчук.

Нагадаємо, сьогодні 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя із застосуванням міномету калібру 82 мм.

Внаслідок чого було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Згодом з'ясувалося, що внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я – задовільний.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.

Нагадаємо, Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними та розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.