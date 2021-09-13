«Переговори завжди корисні»: Кучма розповів, чому Зеленському варто зустрітися з Путіним

Президенти могли б домовитись про обмін полоненими

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна була б корисною, навіть без конкретного результату. Про це він сказав на полях форуму YES Brainstorming в Києві, пише «Сьогодні».

Він вважає, що, можливо, президенти змогли б просунутися в питанні звільнення полонених.

«Завжди переговори корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій в даний момент Україна перебуває. Але в даний момент мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б з точки зору полонених – і то це позитив», – сказав Кучма.

Водночас він констатував, що на цьому етапі немає надії на великі кроки у відносинах України та Росії. Наприклад, марно чекати, що Росія піде з Донбасу.

Нагадаємо, Леонід Кучма упевнений, що на сьогодні питання виборів в ОРДЛО є нонсенсом.

Раніше Леонід Кучма розповів, що Україні вдалося за 30 років незалежності.

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