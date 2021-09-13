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    «Переговори завжди корисні»: Кучма розповів, чому Зеленському варто зустрітися з Путіним

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    Марно чекати, що Росія піде з Донбасу - «Переговори завжди корисні»: Кучма розповів, чому Зеленському варто зустрітися з Путіним
    Марно чекати, що Росія піде з Донбасу
    Фото з відкритих джерел

    Президенти могли б домовитись про обмін полоненими

    Другий президент України Леонід Кучма вважає, що зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна була б корисною, навіть без конкретного результату. Про це він сказав на полях форуму YES Brainstorming в Києві, пише «Сьогодні».

    Він вважає, що, можливо, президенти змогли б просунутися в питанні звільнення полонених.

    «Завжди переговори корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій в даний момент Україна перебуває. Але в даний момент мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити – хоча б з точки зору полонених – і то це позитив», – сказав Кучма.

    Водночас він констатував, що на цьому етапі немає надії на великі кроки у відносинах України та Росії. Наприклад, марно чекати, що Росія піде з Донбасу.

    Нагадаємо, Леонід Кучма упевнений, що на сьогодні питання виборів в ОРДЛО є нонсенсом.

    Раніше Леонід Кучма розповів, що Україні вдалося за 30 років незалежності.

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    Теги: Росія Путін Леонід Кучма ОРДЛО обмін полоненими Володимир Зеленський YES Україна президент звільнення
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    «Переговори завжди корисні»: Кучма розповів, чому Зеленському варто зустрітися з Путіним