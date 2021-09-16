В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води

У мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як стовп диму підіймається у небо

Будівля згоріла майже повністю

У Донецьку, який перебуває під контролем російських окупантів, сталася пожежа на місцевому підприємстві. Виробничий цех, де спалахнула пожежа, розташований у Донецьку поблизу «Донецьк Сіті».

Як повідомив так званий «керівник адміністрації» міста Олексій Кулемзін, на даний момент ведуться роботи з гасіння пожежі. Постраждалих і загиблих немає.

Жителі публікують фото пожежі і коментують те, що відбувається:

«Бідне місто. Кожен день тут щось горить, вибухає і руйнується», «Яка ж вона смердюча, мабуть, це вода. Дим такий мерзенний».

Також очевидці повідомляють, що перед тим, як з'явився дим від пожежі, був чутний невеликий вибух.

«Цех згорів практично повністю, залишився попіл. Причини встановлюються», – пишуть мешканці Донецька у соцмережі.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія готова «взяти» Донецьк і Луганськ. При цьому Данілов зазначив, що звільнення Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.