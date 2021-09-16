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    В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води

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    У мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як стовп диму підіймається у небо - В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води
    У мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно, як стовп диму підіймається у небо
    фото із соцмереж

    Будівля згоріла майже повністю

    У Донецьку, який перебуває під контролем російських окупантів, сталася пожежа на місцевому підприємстві. Виробничий цех, де спалахнула пожежа, розташований у Донецьку поблизу «Донецьк Сіті».

    Як повідомив так званий «керівник адміністрації» міста Олексій Кулемзін, на даний момент ведуться роботи з гасіння пожежі. Постраждалих і загиблих немає.

    Жителі публікують фото пожежі і коментують те, що відбувається:

    «Бідне місто. Кожен день тут щось горить, вибухає і руйнується», «Яка ж вона смердюча, мабуть, це вода. Дим такий мерзенний».

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    В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води
    В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води
    В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води
    В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води

    Також очевидці повідомляють, що перед тим, як з'явився дим від пожежі, був чутний невеликий вибух.

    «Цех згорів практично повністю, залишився попіл. Причини встановлюються», – пишуть мешканці Донецька у соцмережі.

    Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія готова «взяти» Донецьк і Луганськ. При цьому Данілов зазначив, що звільнення Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

    До слова, більш ніж половина залізничників з ОРДЛО виїхала до РФ працювати на будівництві. Звільняються люди з різних причин, але здебільшого через низьку зарплату. Більшість звільнених виїжджає до РФ на заробітки, однак влаштуватися там залізничниками вдається лише одиницям. Решта погоджується на некваліфіковану працю, здебільшого на будівництві.

    Теги: пожежа вибух окупанти бойовики на Донбасі вода ОРДЛО Донецьк окуповані території окупація
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    В окупованому Донецьку згорів цех з виробництва води