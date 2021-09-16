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    Росія благає Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні

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    Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія - Росія благає Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні
    Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія
    фото: Миротворець

    У МЗС РФ пригрозили, що «недружні дії» проти російських громадян «будуть мати наслідки»

    Російська влада вимагає в Чехії відпустити затриманого громадянина РФ Олександра Франчетті, який причетний до окупації Криму в 2014 році, інформує «РБК-Україна».

    «Очікуємо від чеської сторони якнайшвидшого звільнення російського громадянина і отримання відповідей на наші запити про причини і мотиви його затримання. Ми закликаємо чеську сторону прийняти зважене рішення, не допустивши його політизації, і не йти на поводу в української влади», – заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

    За її словами, «недружні дії» проти російських громадян «будуть мати наслідки».

    Як повідомлялося раніше, муніципальний суд Праги взяв під варту громадянина Росії Олександра Франчетті. Відповідно до рішення суду, він буде чекати результатів процедури екстрадиції до України під вартою.

    Нагадаємо, 12 вересня у Празі за виданим Україною ордером затримали росіянина. Олександр Франчетті був одним із учасників подій 2014 року, після яких півострів окупувала Росія.

    Він приїхав до Севастополя навесні 2014 року. Вступив до складу формування «Оборона Севастополя». Незабаром Франчетті організував «розвідгрупу «Північний вітер»», яка займалася терором проукраїнських жителів міста. Він також підтримував зв'язок з морськими піхотинцями Чорноморського флоту РФ.

    Франчетті отримав медаль «За повернення Криму», якою в РФ нагороджують учасників операції з окупації півострова. Але жити в Криму не залишився та повернувся назад до Чехії.

    Теги: МЗС Крим Росія окупанти Чехія екстрадиція окуповані території окупація
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    Росія благає Чехію не видавати «зеленого чоловічка» Україні