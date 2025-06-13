У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації

Чоловік намагався проїхати в багажнику до Дністра, перепливти його та опинитися на території сусідньої країни

Житель Харківської області намагався вивезти з України свого шурина – 36-річного мешканця Могилів-Подільського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

«На вʼїзд до прикордонної смуги прямувала Toyota Camry під керуванням жителя Харківської області. У салоні – його дружина, а от під час перевірки в багажнику на прикордонників чекав «сюрприз»: там ховався її брат, 36-річний мешканець Могилева-Подільського», – йдеться в повідомленні.

Як зʼясувалося, чоловік таким чином переховувався від військовослужбовців ще на підході до прикордоння. Його кінцевою метою було дістатись до річки Дністер, перетнути її вплав та опинитися на території сусідньої країни.

Проте реалізувати «сімейну логістику» завадили злагоджені та оперативні дії прикордонного наряду. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

До Нацполіції направлено повідомлення за ознаками кримінальних порушень за ст. 332 ККУ – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ст. 336 ККУ – «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Дніпра, який незаконно видаляв інформацію про осіб, які ухилялися від мобілізації. Встановлено, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з інформацією про ухилянтів від мобілізації. Вони видаляли відомості про розшук таких осіб. За це громадяни, які бажали уникнути мобілізації, платили від $1 до $2 тис. Всього з бази даних зникли відомості про понад 850 осіб.

Також «Главком» повідомляв, що з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи. Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб.